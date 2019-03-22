تراند اليوم : PDF اسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 القاهرة، المنوفية، أسوان،...

الخليج 365 – مصر

تعرف على اسماء جميع الفائزين في قرعة الحج للعام 2019 في جميع المحافظات المصرية ، حيث نضع لكم رابط الفحص المباشر لاسماء الفائزين في قرعة الحج 2019 هذا العام برقم القومي ، لكي يتمكن جميع المتقدمين لاداء مناسك الحج للتعرف على نتائج قرع الحج 2019 مصر .

اسماء الفائزين في قرعة الحج 2019

ولمعرفة نتيجة قرعة الحج واسماء الفائزين في قرعة الحج عبر الخطوات التالية :

– الدخول على بوابة الحج والعمرة (اضغط هنــــا)

– تسجيل الاسم بالكامل طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

– تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي.

– تسجيل رقم الهاتف المحمول.

– اثبات حالتك الصحية بوصفها بشكل تفصيلي.

– إذا كنت تحتاج لمرافق سجل بياناته بالكامل.

وكانت بوابة الحج الإلكترونية المصرية أجرت قرعة حج للعام الهجري 1440، 2019 ميلادية كالتالي:

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يوم السبت الموافق 16 مارس 2019: محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019: محافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية.

يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019: محافظة المنيا، سوهاج، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019: محافظة الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، قنا.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019: محافظة الجيزة، الغربية، البحر الأحمر، الأقصر.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019: محافظة القاهرة، المنوفية، أسوان، جنوب سيناء.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 :-

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

يجدر الإشارة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية المصرية، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والخدمة الصوتية من استقبال طلبات الحج للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء المناسك لعام 1440 هجريا، حيث بدأت من استقبال ملفات التقديم بداية من 19 فبراير الماضي حتى 7 مارس الجاري.