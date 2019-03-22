تراند اليوم : نتيجة كلية الحقوق جامعة طنطا 2019 : نتيجة كلية الحقوق...

الخليج 365 – مصر

أعلنت جامعة طنطا عن نتائج كلية الحقوق للعام 2019 الفصل الدراسي الاول رسميا عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وطالبت من جميع طلاب وطالبات الراغبين بالاطلاع على نتائج كلية الحقوق في جامعة طنطا بضرورة الدخول عبر رابط جامعة طنطا عبر الانترنت والتعرف على النتيجة مباشرة .

نتيجة كلية الحقوق جامعة طنطا 2019 من خلال الرابط التالي .

النتائج المعلنة حتى الأن :-

كلية الحقوق/انتساب موجه – الفرقه الاولى – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديده2012-2013 كلية الحقوق/انتظام – الفرقه الاولى – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديده2012-2013 كلية الحقوق/انتساب موجه – الفرقه الثالثه – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديده2012-2013 كلية الحقوق/انتظام – الفرقه الثالثه – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديده2012-2013 كلية الحقوق/انتساب موجه – الفرقه الثانيه – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديده2012-2013 كلية الحقوق/انتظام – الفرقه الثانيه – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديده2012-2013 كلية الحقوق/انتظام – الفرقة الرابعة – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديده2012-2013 كلية الحقوق/انتساب موجه – الفرقة الرابعة – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديده2012-2013 كلية الحقوق/التعليم باللغة الاجنبية/اللغة الانجليزية – الفرقه الاولى – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديدة للغه الانجليزيه 2012-2013 كلية الحقوق/التعليم باللغة الاجنبية/اللغة الانجليزية – الفرقة الرابعة – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديدة للغه الانجليزيه 2012-2013 كلية الحقوق/التعليم باللغة الاجنبية/اللغة الانجليزية – الفرقه الثالثه – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديدة للغه الانجليزيه 2012-2013 كلية الحقوق/التعليم باللغة الاجنبية/اللغة الانجليزية – الفرقه الثانيه – الفصل الدراسي الأول – لائحة اللائحة المعدلة الجديدة للغه الانجليزيه 2012-2013 كلية الحقوق/شعبة التعليم المفتوح – المستوى الثالث تعليم مفتوح – الفصل الدراسي الأول – لائحة التعليم المفتوح كلية الحقوق/شعبة التعليم المفتوح – المستوى الثانى تعليم مفتوح – الفصل الدراسي الأول – لائحة التعليم المفتوح كلية الحقوق/شعبة التعليم المفتوح – المستوى الاول تعليم مفتوح – الفصل الدراسي الأول – لائحة التعليم المفتوح كلية الحقوق/شعبة التعليم المفتوح – المستوى الرابع تعليم مفتوح – الفصل الدراسي الأول – لائحة التعليم المفتوح