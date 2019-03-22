تفاصيل واسباب وفاة الفنان ابراهيم بحر

أوردت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، اليوم الجمعة، أنباء تفيد بوفاة الفنان البحريني، إبراهيم بحر، عن عمر يناهز 62 عامًا.

ووفقا لموقع ”مع الأيام“ البحريني، توفي الفنان إبراهيم بحر بسبب تدهور حالته الصحية؛ اثر مرض في الكلى، حيث تشكل وفاته صدمة للوسط الفني في البحرين..

تجدر الإشارة إل أن الفنان إبراهيم بحر مواليد 2 أغسطس 1956، وهو الأخ الأكبر للمغني علي بحر، وعمل ممثلًا ومخرجًا مسرحيًا، وشغل ”بحر“ منصب رئيس الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمركز التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم البحرينية، كما شارك في الكثير من الأعمال المسرحية داخل وخارج البحرين.