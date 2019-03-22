خطوات امتحان التابلت التجريبي 2019 أولى ثانوي وموعده

ننشر لكم خطوات امتحان التابلت التجريبي 2019 للصف الأول الثانوي وأيضاً موعد اختبار التابلث التجريبي حتى يتعلم طلابنا أبناء وبنات الصف الأول الثانوي كيفية خوض امتحان التابلت 2019 من أجل التدريب على النظام الجديد لإمتحانات الثانوية العامة، حتى يكون الطالب قادراً على أداء الإمتحان في نهاية الفصل الدراسي الثاني بكل سهولة، فالتدريب مهم جداً في نظام التابلت الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، نجوم مصرية ينشر لكم طريقة امتحان التابلت التجريبي 2019 وموعده الذي حددته وزارة التربية والتعليم.

خطوات امتحان التابلت التجريبي 2019 أولى ثانوي

تفعيل شريحة اتصال التابلت حتى تعمل بشكل صحيح. شحن التابلت قبل الخروج من المنزل مباشرة حتى يظل يعمل لنهاية الإمتحان. تقوم المدرسة بإرسال اسم المستخدم وكلمة الدخول لكل طالب عبر موقع الامتحان. يقوم المعلم بكتابة كود موحد على السبورة وقت بداية الإمتحان، وذلك حتى يستطيع الطلاب الدخول إلى صفحة الامتحان من خلال ذلك الكود، والذي لن تقوم الوزارة بالإفصاح عنه قبل وقت الإمتحان. بعد أن يكتب الطلاب الكود ستظهر على شاشة التابلت كلمة waiting ، بعد أن يتم تحميل الصفحة يتم طلب الامتحان من خلال الضغط على كلمة request ثم start. مجرد أن يضغط الطالب كلمة start يتم احتساب وقت الإمتحان.

موعد امتحان التابلت التجريبي 2019

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحان التابلت التجريبي 2019 للصف الأول الثانوي سوف يكون بمشيئة الله في يوم الأحد الموافق 24 من مارس 2019، وأسرة نجوم مصرية تتمنى التوفيق لكل الطلاب والطالبات.