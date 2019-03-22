تراند اليوم : بسبب ”فيديوهات خالد يوسف“.. حجب صحيفة مصرية ونقابة الصحفيين تتوعد (وثائق)‎

في أول تطبيق للائحة الجزاءات، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مساء اليوم الخميس، حجب صحيفة ”المشهد“ 6 أشهر، وغرامة مالية على الصحيفة الورقية التي تحمل نفس الاسم قدرها 50 ألف جنيه ”قرابة 2800 دولار“، بعد اتهام الموقع بنشر صور إباحية، والخوض في أعراض إعلاميات وفنانات، دون أن يوضح القرار تفاصيل أكثر.

وجاء قرار المجلس الأعلى، ”أعلى سلطة إعلامية بعد إلغاء وزارة الإعلام“، بعد أن تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس عدة بلاغات وشكاوى من فنانات وإحدى الإعلاميات، بعد نشر أخبار وصور عن تورطهن في قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف، دون سند حقيقي.

ويعتبر القرار أول تطبيق فعلي للائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي أثارت جدلًا واسعًا، في الوقت الذي أكد فيه مجدي شندي، رئيس تحرير ”المشهد“ أن صحيفته تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقًا للسب أو الخوض في الأعراض، كما تمتنع تمامًا عن نشر أي صور مسيئة، واصفًا هذه التهم بأنها ”ملفقة“ إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التهم، مشيرًا إلى عدم معرفته بالمواد الصحفية التي جاء القرار بناءً عليها.

وقال شندي عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“: ”يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعًا آخر غير موقعنا، وسنلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون“، معتبرًا أن القرار لا يستند إلى أساس.

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في نفس السياق، توعد أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بينهم هشام يونس ومحمد سيد عبدالحفيظ، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بإحالته للتحقيق، واصفين القرار الصادر منه تجاه موقع وصحيفة المشهد بأنه غير قانوني، ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور- بحسب قولهم.

وقال محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة عبر صفحته على ”فيسبوك“ إنه يتم التداول حاليًا بين عدد من أعضاء المجلس لإحالة مكرم للتحقيق.

يذكر أن الأمن المصري ألقى القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا، والإعلامية رنا هويدي، بتهمة الظهور في فيديوهات إباحية مع المخرج خالد يوسف، وتم نشر أخبار غير صحيحة من قبل بعض المواقع عن تورط الفنانات رانيا يوسف وميريهان حسين، وغادة إبراهيم وغيرهن، حيث أعلنّ مقاضاة المواقع التي زجت بأسمائهن في القضية.