شاهد نتائج اللوتو اللبناني 1701 اخر سحب اليوم الخميس

صدرت نتائج اللوتو اللبناني سحب اليوم الخميس 21 مارس 2019 الذي تبث على قناة ال بي سي اللبنانية حيث أعلن اسم الفائز فيها.

ويجري السحب عبر دورة السحب في لبنان، حيث أعلنت إدارة يانصيب اللوتو اللبناني إجراء سحبين في الأسبوع الواحد، وذلك في يوم الإثنين والخميس أسبوعيا.

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يذكر أن اللوتو اللبناني هي مسابقة يلجأ لها الناس عن طريق حجز أرقام الحظ، وذلك للخروج من الهموم والتطلع لأمل جديد، حيث يحصل الفائز فيها على مكافئات كبيرة.

الجدير ذكره أن يانصيب اللوتو اللبناني قررت مؤخرا اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على قناة ال بي سي، حيث ينال الفائز فيها على جائزة قيمة.