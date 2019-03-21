جدول امتحانات الصف الاول الثانوى في محافظات مصر

بدأت المديريات التعليمية في جمهورية مصر العربية، الاستعداد للامتحانات، حيث انتهت المدارس الثانوية بالمحافظات من تسليم الطلاب الأرقام السرية الخاصة بهم، مع قيام العديد من المدارس بإجراء تدريب عملي للمعلمين علي كيفية التعامل مع التابلت.

وأضاف حجازي، أنه تم إعداد كشوف بأسماء الطلاب داخل الفصول ومقارنتها بالرقم المسلسل للتابلت الخاص بالتابلت وكذلك الرقم القومي.

من جهته، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة محمد عطية، إن الإدارات التعليمية انتهت من تسليم شرائح التابلت تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية.

وأكد عطية صدور تعليمات إلى جميع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس بضرورة التواجد أيام الامتحانات لتقديم المساعدة للطلاب في حالة الحاجة.