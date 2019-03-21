تسريب امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوى 2019 في مصر

انتهت المهلة التي حددتها وزارة التربية والتعليم في مصر، لاستلام شرائح البيانات للتابلت المدرسي الخاص بمعلمي وطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك في إطار الاستعداد لأول امتحان الكتروني للصف الأول الثانوي الأحد المقبل.

الاختبار مرفق في الصورة أدناه

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تفعيل الشريحة بشكل تلقائي بعد 48 ساعة من إتمام التعاقد، وفي حالة الحاجة للدعم الفني يتم الاتصال بالرقم 111 لجميع عملاء WE الأرضي والمحمول ومن أي رقم محمول أخر على الرقم 19777.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية للطلاب في المدارس غير المجهزة بشبكات للانترنت.

وأكدت أن الامتحان سيكون في المقرر الدراسي الذي درسه الطلاب بداية من الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان، والأسئلة تقيس مستوى فهم الطالب لمحتوى المنهج وليس حفظ النص، ويسمح للطالب الاستعانة بالكتاب الورقي أثناء الامتحان.