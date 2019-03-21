ما هي صلاة الليلة الخامسة عشر من رجب

يعتبر شهر رجب من الأشهر الهجرية المحرمة التي سميت بذلك بسبب تحريم القتال فيها إلا أن يبادر العدو إليه، كما أنَّ انتهاك المحارم في هذا الشهر أشدّ من غيره من شهور السنة، لذلك نهى الله تعالى عن الظلم وارتكاب المعاصي في هذا الشهر الفضيل، قال تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ).

صلاة الليلة الخامسة عشر من رجب عند الشيعة:

1. صلاة 6 ركعات ، كل ركعتين بتسليمة ( أي تصلي ركعتين ثم تسلم وهكذا .. ) يقرأ في كل ركعة سورة الحمد وسورة يس وسورة الملك وسورة التوحيد مرة واحدة .

2. الغسل .

Advertisements

3. احياؤها بالعبادة .

4. زيارة الحسين عليه السلام.

5. صلاة 30 ركعة يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وسورة التوحيد 10 مرات .

6. صلاة 12 ركعة ، كل ركعتين بتسليمة ( أي تصلي ركعتين ثم تسلم وهكذا .. ) تقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وأي سورة أخرى مرة واحدة ، وبعد الصلاة تقرأ سورة الحمد وسورتي المعوذتين ( الفلق والناس ) وسورة التوحيد وآية الكرسي 4 مرات .