طالب جامعي باكستاني يقتل أستاذه لهذا السبب!

طعن طالب جامعي باكستاني، الأربعاء، أستاذه حتى الموت وذلك لعزمه تنظيم حفل استقبال مختلط بين الجنسين في كلية حكومية، فيما اعتقلت الشرطة الطالب وأحالته للتحقيق في الجريمة.

وقال مسؤول في الشرطة الباكستانية ، إن الأستاذ المساعد خالد حميد قتل الأربعاء في حرم كلية صادق إيغرتون في مدينة باهاوالبور الجنوبية.

وأضاف "أعد الأستاذ لحفل استقبال مختلط بين الجنسين كان مقررا اليوم الخميس".

وذكر تقرير الشرطة، أن الطالب صرخ بأنه قتل الأستاذ الجامعي لأنه كان "ينشر الرذيلة".

وقال الطالب أيضا، إن "الاستقبال المختلط بين الجنسين يعارض تعاليم الإسلام، وأنا حذرته بضرورة وقفه".

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وأشار وليد خان ابن الضحية الذي كان موجودا عند حصول الجريمة إلى أن الجاني كان ينتظر وصول والده.

وقال، "في الوقت الذي همّ فيه والدي بالدخول إلى مكتبه، هاجمه بسكين وطعنه في رأسه ومعدته".

وتابع "بعدها وقع والدي أرضا وهرعت إليه، فشهر الطالب سكينه وبدأ يصرخ - لقد قتلته، قلت له أن حفل الاستقبال المختلط يخالف الإسلام -".

ومؤخرا أصدرت جامعة حكومية في البنجاب تعليمات خاصة باللباس تمنع فيها الطالبات من ارتداء ملابس مفتوحة عند العنق أو بلا أكمام أو سراويل ضيقة أو أقصر من المعتاد، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

ويشار إلى أنّ العديد من الجامعات الحكومية تمنع الطلاب الإناث والذكور من الجلوس والتصرف بطريقة "غير محتشمة".