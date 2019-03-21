جريمة اغتصاب جديدة تهز مصر والضحية قاصر

استيقظت القاهرة، اليوم الخميس، على جريمة مروّعة، إذ تناوب 4 أشخاص على اغتصاب فتاة قاصر أثناء عودتها لمنزلها ليلًا، وتركوها في حالة إعياءٍ شديدة.

ووقف المتهمون الأربعة أمام رجال النيابة العامة في مصر لسرد تفاصيل الجريمة، وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة اعترافات المتهمين، الذين أكدوا أنه أثناء تواجدهم في منطقة أكتوبر -محل سكنهم كونهم أصدقاء- رأوا فتاة تسير في الطريق ليلًا عائدة من عملها، في الوقت الذي كانوا فيه يتناولون المواد المخدرة.

وقال المتهمون في التحقيقات، إن أحدهم عرض عليهم إمكانية قضاء ليلة جنسية مع هذه الفتاة، ليتفقوا جميعًا في لحظة على اختطافها عنوة، والذهاب بها في سيارة مملوكة لهم بالقاهرة، وتناوبوا على اغتصابها جميعًا، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وذكر المتهمون أنه عند الانتهاء من تناوب اغتصاب الفتاة، تركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين، اعتقادًا منهم بصعوبة التوصل إلى هوياتهم، إذ حاولت الفتاة الاستغاثة دون جدوى، ليتم هتك عرضها عنوة على يد المتهمين.

وقضت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات مباشرة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لما ارتكبوه من هتك عرض واختطاف واغتصاب فتاة قاصر تحت التهديد.