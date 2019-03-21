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تراند اليوم : مفاجأة.. منى فاروق وشيما الحاج ترشدان عن شقة المخرج المعروف.. ومكان تصوير فيديوها الفعل الفاضح.. صور

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كشفت التحقيقات فى قضية الممثلتين وشميا الحاج حيث ارشدتا عن شقة المخرج المعروف الذى تم تصوير الفيدوهات الفعل الفاضح بها والكائنة بشارع البترول بميدان لبنان دائرة العجوزة.

كما كشفت احدى الفنانتين فى التحقيقات قائلة بالنص “انتوا مسكنا احنا بس.. معروف مش بيدى دور لفنانة الا لما بيقيم معها علاقة جنسية ويصورها وهو عنده مرض تصوير نفسه”.

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وكانت رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما و اتخاذ الإجراءات القانوينة تجاههم.

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