مجتمع 'الأرض المسطحة' يستعد لرحلة إلى نهاية العالم!

تخطط مجموعة بارزة من أصحاب نظريات المؤامرة، ممن يعتقدون بأن "الأرض مسطحة"، للقيام برحلة بحرية إلى أنتاركتيكا العام المقبل؛ لزيارة ما يعدونه موقع "نهاية العالم".

وكشف المؤتمر العالمي للأرض المسطحة (FEIC)، الذي لا يرتبط بجمعية الأرض المسطحة، أن عملية التنظيم ستبدأ في عام 2020 للسفر إلى أنتاركتيكا عن طريق البحر؛ لحضور هذا الحدث السنوي.

وسيُعقد المؤتمر القادم للمجموعة في مدينة دالاس بولاية تكساس في شهر نوفمبر المقبل، وهو الحدث السنوي الثالث الذي تستضيفه "FEIC".

ولم يستجِب ممثل المجموعة لطلب الحصول على مزيد من التفاصيل قبل النشر، ومنذ إعلان المجموعة عن خطط لاستضافة مؤتمر عام 2020 على متن سفينة سياحية، فُصّلت الفكرة من قبل البعض بسبب مفارقاتها، بالنظر إلى أن سفن الرحلات البحرية تتنقل في محيطها، باستخدام معدات تعتمد على نموذج كروي للأرض.

وتستخدم أنظمة المواقع العالمية (GPS) شبكة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض؛ للتنسيق بين بعضها البعض وتحديد موقع الفرد، بحسب موقع روسيا اليوم.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ذي غارديان"، قدّم قبطان السفن السياحية، هنك كيجر، أفكاره حول خطط "FEIC"، حيث قال: "لقد أبحرت مسافة مليوني ميل، ولم أصادف قبطاناً بحرياً يعتقد أن الأرض مسطحة".

ويُعد المؤتمر العالمي للأرض المسطحة جزءاً من موجة صاعدة من المجموعات التي ترفض نموذج كروية الأرض، وتزعم أن كوكبنا يأتي على شكل قرص، وأن القارة القطبية الجنوبية تحيط بالحدود الخارجية لتشكيل نوع من الجدار الجليدي.

ولتعزيز نظريتهم، أيّد البعض نظريات أخرى، بما في ذلك الادعاءات القائلة بأن الهبوط على سطح القمر مزيف، وأن وكالة ناسا حجبت الحقيقة حول الفضاء الخارجي وموقع كوكبنا الفعلي.

وتجدر الإشارة إلى أن نجم اليوتيوب المثير للجدل، لوغان بول، أصدار "وثائقياً" بعنوان "Flat Earth: to the Edge and Back"، يتحدث عن الأرض المسطحة.