ماذا حصل لسيّدة صينية حقنت وريدها بـ 'كوكتيل فواكه'!

في محاولة غريبة لـ "جلْب الفائدة"، أقدمت سيدة صينية بحقن وريدها بـ "كوكتيل فواكه"؛ اعتقاداً منها أن ذلك مفيد للصحة، إلّا أن الحظ حالفها ونجت من الموت المحقّق بأعجوبة.

وكادت تلك الحقنة أن توصل السيدة (51 عاماً) إلى الموت؛ بسبب قيامها بحقن الكوكتيل في وريدها، حيث سبّبت لها أضراراً في الكبد والكلى والقلب والرئتين، وقضت 5 أيام بالمستشفى الجامعي ( Xian¬-gnan ) في مقاطعة خونان.

وذكر أحد العاملين بالمستشفى للصحافة المحلية، بأنه كان في دم السيدة أكثر من 20 نوعاً من الفواكه، حيث بدأت تشعر بحكة شديدة كما ارتفعت حرارتها بشكل كبير، بحسب موقع إرم نيوز.

يُشار إلى أن حالة السيدة أثارت الكثير من النقاش على مواقع التواصل الصينية، وتوصل المتصفحون إلى ضرورة نشر الثقافة الطبية الأساسية في بلادهم؛ تجنُّباً من الأخطاء الصحيّة التي قد يُقدِم عليها الناس وتودي بحياتهم للخطر.