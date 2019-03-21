تراند اليوم : فيديو خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج ،، فيديو خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج المسرب...

مشاهدة وتحميل فيديو خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج المسرب كامل، وتم تداول فيديو خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج والذي يظهرهم وهم يمارسون أعمالاً اباحية ومخلة بالأدب، مما أثار جدلاً وسخطاً واسعاً في مصر، وقد بدا فيديو خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج في شقة مغلقة بتبدأ منى فاروق وشيماء الحاج بالرقص على أغنية صاخبة لتدخلا فيما بعد لصالة فيها سرير موجود عليه خالد يوسف وتبدأ بممارسة الأعمال الرزيلة .

وهو ما دعا السلطات المصرية لفتح تحقيق عاجل في ملابسات ما تم تداوله من فيديو خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج المسرب كامل وهو الذي الممثلين في وضع حرج ودفع بالأمن المصري للقبض عليهم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

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فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة رنا هويدي ومنى فاروق وشيماء الحاج ، لم يبدو حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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