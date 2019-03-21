حقيقة وفاة الشاعرة السعودية لينا العجاجي

كشفت مصادر إعلامية سعودية، يوم الخميس، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة الشاعرة لينا عبد الله العجاجي، الملقبة بـ"هتان".

وأكدت المصادر وفاة الشاعرة والأديبة لينا عبد الله العجاجي، بعد مشوار طويل مع القلم والأدب استطاعت خلاله أن تحفر اسمها كأحد أبرز الأسماء النسائية التي قدّمت الكثير للشعر والأدب.

وأوضحت أن الصلاة على لينا العجاجي، ستقام غدا الجمعة، في مسجد آل ثاني بحي المثلث، الهفوف-الأحساء، مشيرة إلى أنها ستُدفن في مقبرة المزروعية. وفق موقع الفجر.

والشاعرة "لينا" هي والدة الأمير شقران بن معتز بن سعود آل سعود وأخواته.

يذكر أن الشاعرة السعودية "هتان" الساحة الشعرية بالعديد من القصائد منذ التسعينيات حتى اليوم، في حين تعاونت مع كبار نجوم الأغنية بالخليج كطلال مداح، والفنان ورابح صقر وراشد الماجد.