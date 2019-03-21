نزاعات واتهامات بين بسام كوسا وضحاياه من النساء

يحمل المسلسل السوري "سلاسل ذهب" الكثير من المشاهد التشويقية التي تدور أحداثها بين "مهدوب" بسام كوسا، وضحاياه من النساء في المسلسل، الذي يشهد حالة من الصراع الدائر.

أطلقت شركة " غولدن لاين" للإنتاج الفني الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "سلاسل دهب"، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس.

ويضم العمل المنتظر إلى قائمة أبطاله النجوم بسّام كوسا، كاريس بشار، ديمة بياعة، شكران مرتجى، جيني إسبر، عبد الهادي الصبّاغ، صباح الجزائري، سحر فوزي، سامر اسماعيل، مها المصري، علي كريم، علي سكّر، زينة بارافي،طارق عبدو، أنس طيارة، رهف الرحبي، ريام كفارنة، سارة بركة، فاتن شاهين، طيف ابراهيم، رزان ابو رضوان وغيرهم.

وأظهرت لقطات من البرومو مشاهد تشويقية تحمل الكثير من لمحات الصراع الدائر بين " مهيوب" (بسام كوسا) وضحاياه، بأشكال مختلفة من الحب والمكر والعنف والمكائد النسائية، لا سيما أن المرأة تستحوذ على الجانب الأبرز من العمل الدرامي، وبالأخص عبر ثنائية "ذهب" و"زكية" (كاريس بشّار وديمة بيّاعة).

وتدور أحداث المسلسل الشامي في الحارات القديمة في تحدّ يمكن وصفه بـ"الرجالي النسائي" ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ"زير نساء"، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيجابهنّ النار بالنار، حسب مجلة ليالينا.