حقيقة وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

ترددت أنباء في عدد من وسائل الاعلام تفيد بوفاة الفنان المصري فاروي الفيشاوي والذي عاني مؤخرا من تدهور في وضعه الصحي.

لكن تقارير مصرية نفت خبر الوفاة ، مؤكدة أن حالة فاروق الفيشاوي استقرت إلى حد كبير، بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأكدت أن فاروق الفيشاوى غادر إلى منزله، بصحبة أصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.

وقال الفيشاوي (66 عاما) في كلمة عقب تكريمه بافتتاح الدورة الـ 34 لمهرجان الإسكندرية في دورته الأخيرة:"ترددت كثيرا جدا في أن أقول هذا، لأني لا أريد أن أري أي ضيق أو زعل أو انزعاج من أحد منكم، لأني شخصيا لست منزعجا".

ويتعرض مشاهير الفن العربي لاشاعات كثيرة من قبل وسائل الإعلام كاخبار الوفاة والزواج والطلاق والاعتزال.