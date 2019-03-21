تعرف على زوج الفنانة نادية سيف النصر التي توفيت بحادث سير

تحلّ اليوم ذكرى وفاة الفنان يوسف فخرالدين الـ16، فقد رحل عن عالمنا فى 27 ديسمبر 2002 بـ اليونان ودُفن في أثينا.

ورغم حالة البهجة والمرح التي كان يحرص فخر الدين على تقديمها في أدواره، إلا أنّ حياته كانت تحتوي على بعض المآسي، لعلّ أبرزها وفاة زوجته الفنانة نادية سيف النصر في حادث سيارة، والتى كان يحبها بشدة، الأمر الذي جعله يصاب بحالة من الاكتئاب الشديد، ومن ثم قرر أن يبتعد عن السينما والهجرة إلى الخارج بعد اعتزاله التمثيل نهائيًّا.

بعد اعتزاله، اقتحم يوسف فخر الدين عالم رجال الأعمال، وتزوج من سيدة يونانية، وعمل فى اليونان كموظف استقبال فى أحد الفنادق، ثم عمل كبائع للاكسسوارات فى محل خاص بزوجته اليونانية.

كانت ليوسف فخر الدين زيارات لمصر من أجل الاطمئنان على شقيقته الفنانة مريم فخر الدين، ولكن بعدها يعود سريعًا إلى اليونان ، وقبل رحيله بأيام أصيب فى اليونان بمرض شديد، ثم رحل فى هدوء ليترك عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية التى ستخلّد ذكراه في عقول وقلوب جمهوره على مر الزمان،

و استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال مشواره الفني، الذي شارك خلاله عددًا كبيرًا من نجوم الزمن الجميل أعمالهم، من بينهم الفنان رشدي أباظة، وإسماعيل ياسين، وماري منيب، وزبيدة ثروت، وحسن يوسف، وكمال الشناوي.