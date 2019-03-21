شاهد: القصة الكاملة للفيديو المنسوب للفنانة ريم الغزالي

كشفت مصادر جزائرية، عدم صحة الفيديو الاباحي المنسوب للفنانة الجزائرية ريم غزالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وتويتر، تحت عنوان فضائح ريم غزالي.

وأكدت المصادر أن الفيديو الذي انتشر عبر يوتيوب ومواقع التواصل ليس للفنانة ريم غزالي، إنما لفتاة إنجليزية ظنها الكثيرون في الجزائر ريم.

يذكر أن فيديو ريم غزالي الاباحي انتشر بشكل واسع عبر يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة في الجزائر.

يشار إلى أن النجمة الجزائرية ريم غزالي أنهت مؤخرا تصوير المشاهد الخاصة بدورها في المسلسل “أيام العسل”، بعد أن عاشت النجمة أجواء العسل ما بين القاهرة ودبي خلال رحلة تصوير مشاهد المسلسل، الذي يحتوي على 36 حلقة تم تقسيمها على ثلاث مراحل.