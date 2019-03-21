شاهد: فيديو ريم غزالي يصدم جمهورها

تداولت بعض المواقع الإخبارية في الجزائر، فيديو لـ ريم غزالي، حيث أثار ضجة كبيرة في البلاد، وتعود تفاصيل الفيديو أن ريم كانت بصحبة شاب في أحد السيارات التي تمتلكها المذكورة، وانتشر الفيديو مواقع التوصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، ونستعرض معكم أخر الأخبار فيما يخص ذات الشأن.

الجدير بالذكر أن ريم غزالي قد أثارت جدلاً كبيراً منذ سنوات ماضية وذلك بعد تصريحها بأنها تعرضت للخروج من برنامج ستار أكاديمي وكان ذلك بسبب رفضها الظهور وفق الصورة التي فرضتها عليها مديرة الأكاديمية رولا سعد بارتداء الملابس القصيرة.

وبعد انتشار فيديو فضيحة ريم غزالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خرجت الفنانة عن صمتها مؤكدة أنها ليست الفتاة المنحرفة التي تضحي بكل شيء في سبيل شهرتها.