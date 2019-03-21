رانيا يوسف برفقة بناتها في بيروت بطعم الكريسماس

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" ، صورة تظهر فيها الفنانة المصرية برفقة بناتها في اجواء اعياد الكريسماس.

وشاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف الصورة مع جمهورها و متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تقضي إجازة قصيرة مع بنتاها خارج مصر وتعود خلال الأيام القليلة لاستكمال تصوير دورها فى فيلم "دماغ شيطان" مع الفنان باسم سمرة بحسب موقع مصر اليوم.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد اثارت في حفل جوائز مجلة دير جست جدلا واسعا بسبب ارتدائها فستان من اللون الذهبي وتحته شورت الامر الذي جعلها تتعرض للانتقادات مجددا من قبل جمهورها.