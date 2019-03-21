حقيقة وفاة سميرة توفيق

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء وفاة الفنانة اللبنانية سميرة توفيق ، وذلك بعد دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية في القلب.

ونفت الصفحة الرسمية التابعة للفنانة سميرة عقب انتشار الشائعة، خبر الوفاة من خلال نشرها صورا لها بعد دخولها الى المستشفى من أجل القيام بعملية جراحية في القلب، أي ما يُعرف بـ"الميل".

الجدير بالذكر أن ابنة شقيقة الفنانة لينا رضوان نشرت على حسابها في فيسبوك منشور توضح أن خالتها تخضع للعملية.

Advertisements

وبدأ جمهور الفنانة سميرة توفيق فور نشر صور الفنانة في المستشفي بالتعليق لها متمنيين لها العافية والسلامة من العملية وفق ما اورده موقع جراءة نيوز.

الجدير بالذكر أن سميرة توفيق مغنية لبنانية، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، و قدّم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات "حسنك يا زين" و"أسمر خفيف الروح" للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.

كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كلٍ من سوريا ولبنان. هي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.