'وفاة عادل امام' تعود للواجهة من جديد

انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، روجت لوفاة "الزعيم" عادل إمام، حيث انتشرت في بداية الأمر عبر صفحات الفيس بوك وانتقلت خلال وقت قصير إلى عدد كبير من المواقع "الصفراء".

وأشار الخبر "الكاذب" إلى أن "الزعيم" قد فارق الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة، ما دفع الكثيرين من عشاقه إلى تصديق الخبر ونشره عبر صفحاتهم الشخصية أيضا.

من جهته، أشار نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي إلى أن شائعة وفاة الفنان عادل إمام، "مغرضة ومتكررة"، خاصة مع تكرارها قرابة الـ 5 مرات خلال العام الجاري فقط.