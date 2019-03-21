تراند اليوم : هناا -نتيجة مرحلة الاساس 2019 ولاية نهر النيل حسب الاسم

الخليج 365 – السودان

أصدرت ولاية نهر النيل نتائج امتحانات الاساس “الثامن الاساسي” لجميع طلاب وطالبات مرحلة الاساس للعام 2019 الذين تقدموا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2019 في محافظة نهر النيل بالاسم ورقم الجلوس .

كشفت حكومة ولاية نهر النيل عن إعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس اليوم الخميس، في وقت اعلنت فيه عن إكتمال الترتيبات لإفتتاح قناة نهر النيل الفضائية .

هناا -نتيجة مرحلة الاساس 2019 ولاية نهر النيل حسب الاسم من خلال الرابط التالي .

وقال الفريق الطيب المصباح والي ولاية نهر النيل في تصريح لـ(smc) ان نتيجة الامتحان لهذا العام مبشرة جداً.

وفي سياق متصل أعلن المصباح عن بدء البث المباشر لفضائية نهر النيل علي قمر عرب سات يوم الخميس المقبل تزامناً مع إعلان نتيجة الصف الثامن أساس.

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موقع وزارة التربية والتعليم السودانية نتائج الامتحانات 2019 من خلال الرابط التالي .

نتائج شهادة الصف الثامن ولاية نهر النيل 2019 :-

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في ولاية نهر النيل استخراج نتائج الاساس للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، كل ماعلكم هو الضغط على الرابط واستخراج النتيجة فورا من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب .

تصحيح اوراق امتحانات ولاية النيل شهادة الاساس 2019 :-

إبراهيم مختار مصطفى وزير التربية والتوجيه بولاية نهر النيل ثقته في المعلمين والمعلمات بالولاية لأداء عملية التصحيح بالصورة التي تحفظ وتصون حقوق التلاميذ والتلميذات جاء ذلك لدي مخاطبته بقاعة المشير البشير بوزارة التربية والتوجيه بالدامر المعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال تصحيح أوراق امتحانات شهادة الأساس لهذا العام وذلك بحضور عددٍ من قيادات التعليم ونقابة عمال التعليم والاتحاد المهني للمعلمين بالولاية ووصف الأخ وزير التربية عملية التصحيح بالمهمة لأنها تمثل مرحلة الحصاد لأهم المراحل التعليمية التي يتهيأ من خلالها التلميذ للانتقال إلى مرحلة تعليمية واجتماعية جديدة مشيراً في هذا الصدد إلى المعايير التي راعتها وزارة التربية في اختيار المصححين من كل محليات الولاية بهدف التجويد وإحداث الموازنة بين كل المحليات. وتناول الأخ الوزير خطط وبرامج الوزارة للمرحلة المقبلة والتي ترتكز على تعميم التعليم وبرامج التدريب لتجويد الأداء ولضمان تواصل الأجيال .ووجه الأخ وزير التربية والتوجيه بتصميم استمارة استبيان لتقييم وتقويم مراحل عملية التصحيح للاستفادة من مخرجاتها وتوصياتها في تجويد الأداء مستقبلا. وأعرب عن أمنياته بأن تحقق الولاية النجاحات المنشودة على مستوى شهادتي الأساس والثانوي واختراق قوائم الشرف القومية. واستعرض الدكتور عبد الرحمن خير الله بحر رئيس دائرة التربية بولاية نهر النيل السياسات العامة للوزارة وموجهات وزارة التربية والتعليم الاتحادية بخصوص السلم التعليمي الجديد والتقويم الدراسي الموحد لكل ولايات البلاد وما يترتب على ذلك من تغييراتٍ في منهج الصف الخامس ودراسة كيفية إضافة الصف التاسع لمرحلة الأساس بعد أن أصبح واقعاً. وأشار دكتور بحر إلى أن المركز القومي لتدريب المعلمين أصبح هو الجهة المنوط بها تدريب المعلمين مبيناً أن وزارته وجهت بتحويل معاهد التأهيل التربوي بالمحليات إلى مراكز فرعية للمركز القومي لتدريب المعلمين وذلك بهدف توطين التدريب بالمحليات ودعا المعلمين المشاركين في عملية التصحيح للاستفادة من فترة التصحيح في تبادل الخبرات وتقييم عملية الامتحانات في مراحلها المختلفة.

وأكد الأستاذ عبد العزيز محمد محمد بلة أمين مال الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية نهر النيل ثقته في المعلمين والمعلمات لأداء مهمة التصحيح وأنهم قدر التحدي مشيراً إلى أن نقابة عمال التعليم على أهبة الاستعداد لمتابعة إكمال كل استحقاقات المعلمين بالولاية. وشدد الأستاذ محمد الخير الفقير مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية على أهمية مراعاة الدقة والإخلاص في عملية التصحيح التي تمثل حصاد ثمان سنوات قضاها التلميذ بمرحلة الأساس وأكد أن كل الظروف مهيأة تماماً للمعلمين والمعلمات للقيام بعملية التصحيح بالصورة المطلوبة شاكراً في هذا الصدد تعاون الإخوة في الهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية والاتحاد المهني للمعلمين. هذا ويشارك في عملية تصحيح امتحانات شهادة الأساس بولاية نهر النيل هذا العام (231) معلماً ومعلمة من مختلف محليات الولاية.