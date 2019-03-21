امتحان التابليت 2019 لطلاب أولى ثانوي.. تعرف على خطوات خوض امتحان التابليت 24 مارس التجريبي

امتحان التابليت لأولى ثانوي، اعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إليه امتحان التابليت التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، ويكون من خلال استخدام التابليت، حيث أن امتحان التابليت يقام لأول مرة في تاريخ وزارة التعليم، وذلك ضمن خطة تطوير في نظام التعليم، والذي من المقرر أن يقام في يوم 24 مارس الحالي، وان التعامل مع نظام الجديد للامتحان الالكتروني يكون على خطوات لابد للطالب في أن يتعرف عليها.

حيث قد قررت وزارة التربية والتعليم أن يقام امتحان الصف الأول الثانوي التجريبي في يوم 24 مارس الحالي، ويكون الامتحان الكتروني عن طريق التابليت من خلال شريحة الاتصال.

خطوات خوض امتحان التابليت