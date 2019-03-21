امتحان التابليت 2019 لطلاب أولى ثانوي.. تعرف على خطوات خوض امتحان التابليت 24 مارس التجريبي

امتحان التابليت لأولى ثانوي، اعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إليه امتحان التابليت التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، ويكون من خلال استخدام التابليت، حيث أن امتحان التابليت يقام لأول مرة في تاريخ وزارة التعليم، وذلك ضمن خطة تطوير في نظام التعليم، والذي من المقرر أن يقام في يوم 24 مارس الحالي، وان التعامل مع نظام الجديد للامتحان الالكتروني يكون على خطوات لابد للطالب في أن يتعرف عليها.
حيث قد قررت وزارة التربية والتعليم أن يقام امتحان الصف الأول الثانوي التجريبي في يوم 24 مارس الحالي، ويكون الامتحان الكتروني عن طريق التابليت من خلال شريحة الاتصال.
خطوات خوض امتحان التابليت
- يجب على الطالب التأكد من شحن الكهرباء للتابلت حتى نهاية الشحن قبل الحضور للمدرسة للامتحان التجريبي.
- يجب التأكد من أن شريحة التابليت متواجدة و مفعله فى التابلت.
- يجب التأكد من أنه تم تنزيل برنامج كاسبرسكاي و توجد به أيقونة على التابلت للدخول منها على الامتحان التجريبي للطلاب.
- كما ستقوم الوزارة بإرسال كلمة سر واسم مستخدم للطلاب والمدرسين واستلامهم من جانب المدرسة المتواجد بها الطالب.
- يحضر الطالب إلى اللجنة معه التابلت والمراقب الذي يمتلك اسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بطالب.
- كما أن الامتحان له رقم أو كود بعد دخول الطلاب بكلمة السر واسم المستخدم من الأيقونة يطلب كود الامتحان، مثال ذلك، المعلم سوف يكتب على السبورة كود الامتحان و كل الطلاب فى اللجنة داخل الفصل يدخلوا كود الامتحان يعطى لهم waiting.
- كل طالب يصل لمرحلة كلمة waiting يظهر أمام المعلم المراقب في الامتحان فى التابلت.
- ثم ينتظر المعلم حتى يظهر لكل الطلبة باللجنة بالفصل أمامه فى شاشة التابلت في صورة requset للامتحان، ثم يقوم بالضغط على كلمة start ليبدأ الامتحان لكل الطلاب أمامه، كما يجب أن يشدد المعلم بأنه لو وجد طلب دخول للامتحان لطالب مش موجود فى اللجنة أمامه يخرجه من الامتحان الالكتروني من على تابلت المعلم و له الصلاحية بذلك.
- ثم سيظهر لكل طالب على التابلت الذي بحوزته كلمة start، يبدأ الامتحان و يبدأ الأسئلة والوقت.