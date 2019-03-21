شريحة التابليت.. الخطوات المطلوبة للحصول على شريحة التابليت وطريقة تركيبها

شريحة التابليت، حيث قد صرحت وزارة التربية والتعليم على أنه تم البدء منذ يوم الاثنين الماضي في بدء توزيع شريحة التابليت التي تعمل على تشغيل الانترنت على أجهزة التابليت المدرسي الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، وأنه يجب إتباع تلك الخطوات لتركيب شريحة التابليت مع ضمان لاستمرار توفير خدمة الانترنت على أجهزة التابليت وليتمكن الطلاب من تلقي امتحانات الالكترونية على التابليت الخاص بكل طالب، حيث أن شريحة الاتصال على التابليت يتم تسليمها للطلاب من جانب مندوب في كل مدرسة.

شريحة التابليت

نشرت وزارة التربية والتعليم عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب حتى يتمكن من الحصول على الشريحة وتشغيل شريحة التابليت، والتي تتمثل في الأتي:

للحصول على شريحة التابليت يجب أن يتوجه الطالب إلى مندوب شركة الاتصالات المتواجد في المدرسة. يتم اصطحاب ولي أمر الطالب وبحوزته بطاقة الرقم القومي خاصته وشهادة ميلاد الطالب. يقوم ولي الأمر بتوقيع على عقد استلام الشريحة على العقد. يتم تشغيل الشريحة بعد مرور 48 ساعة من توقيع العقد.

بالصور طريقة تفعيل شريحة التابليت

Advertisements