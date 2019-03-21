عيد الأم - أمي يا غلا الدنيا للفنان حسين الجسمي تتصدر - كلمات الأغنية

تصدرت أغنية أمي يا غلا الدنيا للفنان الاماراتي حسين الجسمي اهتمامات المحتفلين في عيد الأم 2019، والتي باتت الأكثر رواجاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحققت أغنية أمي يا غلا الدنيا أكثر من 130 ألف مشاهدة على يوتيوب اضافة لمشاركاتها على منصات فيسبوك وتويتر وانستغرام وسناب شات والمنصات الاخرى.

كلمات امي

يا امي يا غلا الدنيا و اصدق عاطفه في الكون

و ادفى حضن يحضنني و اكبر قلب يحويني

انا بيك دنيتي الجنه و بسماتك مطر و نزول

و ضحكاتك ربيع اخضر و زهوره فتحت فيني

ادا شفتك ارى الدنيا صباحا بالفرح مسكون

و ادا غبتي عن عيوني يغيب النوم عن عيني

Advertisements

عشقتك و الهوى دخري ربى في خافق مفتون

كبر هدا الطفل و اصبح غرامه يسبق سنيني

انا يا امي انا يا امي ترى ما انفيك مهما يكون

جميلك دين في عمري و ربي بك موصيني

و مهما عشت ليك وافي باضل الوافي المديون

لانك روح في قلبي و دم في شراييني

الى الله رافع كفي عسى يشفيك

و مهما عشت ليك وافي باضل الوافي المديون

لانك روح في قلبي و دم في شراييني