افضل هدايا عيد الام - عبارة عن عيد الام

يبحث الكثيرون، اليوم الخميس، عن كلام جميل بمناسبة عيد الام 2019 ، الذي يوافق الـ 21 مارس عيد الأم الذي يوافق أول أيام الربيع، ويحتفل الجميع بهذا اليوم عبر زيارة الأمهات وتقديم الهدايا لهن، ومعايدتهن من خلال الرسائل الإلكترونية، أو انتقاء جمل معبرة مناسبة لكتابتها على البطاقات أو المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.

عبارات جميلة في عيد الام:

أمي مر عام آخر بكل ما فيه، كان وجودك معنا أحلى ما فيه.

باقة ورد من حديقة قلبي .. أنثرها بين كفيك وأقول لك .. بحبك يا أمي .

أنت البحر كله.. و أنا الموج.. مهما ارتفع موجي، فعودتي إليك يا أمي .

يَا رب في كل دقيقه تمرّ على أمي، ا فتح لها باب رزق لا يسدّ ودعوة لا ترد.

أنا قطعه من قلبك وأنت كل القلب يا أميً .

أمي.. لا تؤم القلوب إلا إليك.. ولا تلين الصخور إلا لحنانك.. أنت الحب الحقيقي.

عذرا أمي أنت لست الأغلى في حياتي، بل أنتي كل حياتي .

بحبك يا أمي، همي في الدنيا رضاك يا أغلى من عرفت في حياتي .

أمي.. دنيتي معاكِ حلوة، وكلمة ماما في شفاهي غنوة.

أروع القلوب قلبك.. وأجمل الكلام همسك.. وأحلى ما في حياتي أنك أمي .

أمي.. يا شمعة الكون.. كل عام وأنت بخير دوما.

أمي كوني سالمة سنة بعد سنة.. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة .

أمي سامحيني لو كنت عنك غايب.. يا أمي يا ست الحبايب

هدايا عيد الأم:

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مجموعة من طلاء الأظافر بألوان مختلفة.

- حقيبة متوسطة الحجم.

- مموج الشعر.

- مشذب الأطراف المتقصفة.

- فرشاة فرد الشعر.

- جهاز مساج.

- جهاز بخار الوجه.

- ساعات اليد ذات الماركات المعروفة.

- مجفف شعر.

- نضارة شمس ذات الماركات المعروفة.

- قضاء يوم في منتجع صحي.

- مجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة.

- اشتراك في "جيم" لمدة شهر.

- عبايات الاستقبال.

- تايير شتوي.

- فستان شتوي.