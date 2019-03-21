تعليق نجوم الفن على عيد الأم

يحتفل العالم في 21مارس من كل عام في يوم الأم، والذي يعتبر مناسبة جميلة لدى كثير من الأشخاص، الذين يشاركون صور تربطهم بأمهاتهم، مع عبارات الاحتضان والحب.

كما يحتفل عدد كبير من نجوم الفن بعيد الأم، حسب طريقتهم، منهم من ينشر صور لأمهاتهم، والبعض الآخر ينشر أغاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نعرض لكم أبرز تهنئات النجوم في عيد الأم:

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صلاح عبد الله

أهدى الفنان صلاح عبدالله والدته الراحلة أغنية بمناسبة عيد الأم، ونشر صلاح صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "أمي ماتت قبل ما أطلع في التلفزيون".