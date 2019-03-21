ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان 2019

يعود الفنان المصري رامز جلال من جديد في الماراثون الرمضاني ليعرض سلسلة من المقالب التي ينفذها للإيقاع بالنجوم.

وبدأت تسريبات مقلب جلال في رمضان 2019 في الانطلاق، ليكون آخر المستجدات هو الكشف عن الدولة التي ستكون فخاً للنجوم هذا العام.

حيث أشارت مصادر مقربة أنه اختار دولة اندونيسيا من أجل الإيقاع بالنجوم، ويعود سبب سفره لهذه البلد تحديداً هو أن ظروف المكان مناسبة مع الضيوف المقرر استقدامهم إلى برنامجه، إلى جانب صعوبة التكهن بأنهم عرضة لمقلب هناك.

وتردد أن رامز جلال سافر إلى اندونيسيا بالفعل مع فريق عمله، من أجل بدء تصوير أولى الحلقات هناك.

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وفي نفس الصدد، بدأت تقارير صحفية تتحدث عن ضحايا رامز جلال في مقلبه في رمضان المقبل، حيث يتردد أنه يعتزم إحضار الفنانة رانيا يوسف خاصة بعد الضجة الأخيرة التي أحدثتها بفضل فستان ختام مهرجان القاهرة، بحسب الوطن.

كما أشارت التقارير إلى أن رامز جلال يرغب في الإيقاع بالفنانة دنيا سمير غانم والكابتن مدحت شلبي وعلي ربيع ومصطفى خاطر ومغني أغنية ديسباسيتو الشهيرة.

أما عن التنكر الذي سوف يعتمده رامز جلال، فسربت فكرته في وقت سابق، حيث يتردد أنه أطال شعره قليلاً وصبغه مع لحيته باللون الأبيض حتى يبدو رجلاً عجوزاً.

ومن المعروف أن الكثير من التسريبات تضرب مقلب رامز جلال دوماً قبل عرضه في رمضان، حتى أن البعض يشكك أنه هو من يقدم على هذا الأمر مع فريق عمله، حتى يبعد الشبهات عنه بمعلومات خاطئة، حسب مجلة ليالينا.