كواليس نجوم الفن في رمضان 2019

يطل في موسم رمضان 2019 الكثير من نجوم الفن بمظهر جديد حسب الدور الذي يلعبه كل فنان، ومنهم من تخلى عن شكله المعتاد ليظهر بإطلالة تناسب عمله.

وتداولت مواقع صور للنجوم من كواليس أعمالهم كشفت على اللوك المتبع لهم والذي سيطلون به على الشاشة هذا العام.

فنجد على سبيل المثال عودة الفنان أحمد السقا للدراما من خلال مسلسل "ولد الغلابة"، أما الفنان محمد رمضان فكشفت الصور الأولى من مسلسله "زلزال" على إتباعه لوك شعبي لافت، من خلال ترك لحيته قليلاً مع وضع شارب".

ومن الصور التي تم تداولها لكواليس مسلسلات رمضان 2019، عمل الفنان ياسر جلال الذي تخلى عن لحيته الشهيرة ولكنه لم يتخلص منها بالكامل، وهذا ما ظهر في احتفاله ببدء تصوير مسلسل "لمس أكتاف".

أيضاً الفنانة ياسمين صبري فقد تخلت عن أدوار الفتاة الثرية التي كانت تطل فيها، وستظهر هذا العام في مسلسل "حكايتي" في دور فتاة شعبية، لنجد صورها في الكواليس بالحجاب ولقطات أخرى وهي ترتدي الجلابية الشعبية مع اعتمادها على مكياج بسيط ليناسب الدور، حسب مجلة ليالينا.