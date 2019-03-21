شيرين عبد الوهاب في مأزق بتهمة الإساءة لمصر

أثار موقف الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من بلدها مصر حالة من الغضب الشديد في صفوف المصريين، أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين.

وجاء تصريح شيرين أثناء حفلها بالقول:"أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".

وبدوره، اتهم المحامي المصري سمير صبري، المطربة المصرية، بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد، للتدخل في الشأن المصري، وذلك في بلاغ قدمه ضدها للنائب العام المصري.

Advertisements

وقال صبري، في بلاغه الموجود على مكتب النائب العام للتحقيق فيه: "من المعروف أن للفن دورًا فعالًا، إذ يعد الفنان سفيرًا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن للأسف، ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط، وبأسلوب رخيص، إذ إنها أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين، أساءت لمصر".

وأضاف في فحوى البلاغ: "المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة، بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر، وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة".

وطلب التحقيق في الواقعة، وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي (الشاهدة على الواقعة) وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة، حسب إرم نيوز.