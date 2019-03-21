صور: كنزٌ أثري يعود لموطنه الأصلي بعد 14 عاماً

أُعيد حجرٌ بابلي قديم إلى العراق، بعد مصادرته في مطار هيثرو البريطاني، الذي يُعتقد أنه نُقِل من العراق أثناء نهب المواقع الأثرية، بين عامي 1994 و2004م، وذلك بعد تحديد هويته من قِبل خبراء في المتحف البريطاني الذين قاموا رسمياً بتسليم الحجر إلى السفارة العراقية.

ويبدو أن الحجر المسماري "kudurru"، الذي يعود تاريخه إلى عهد الملك البابلي "نبوخذ نصر الأول"، هُرّب من الشرق الأوسط بطريقة غير مشروعة، حيث حدّدت السلطات البريطانية ملكية الحجر الأثري بعدما فشل المستورد البريطاني في إثبات الملكية القانونية له.

وثارت شكوك ضابط في قوة الحدود البريطانية، حيث أُخبر أن الشحنة تحتوي على "حجر منحوت" صُنع في تركيا، واتصل الضابط بالمتحف البريطاني للحصول على المشورة بشأن القطعة الأثرية، والتي تبين أنها صُنعت بناءً على تعليمات من الملك البابلي؛ لتسجيل هبة الأراضي أو الفوائد الأخرى.

وقال وزير الفنون والتراث والسياحة، مايكل إليس:" نحن ملتزمون بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، سواء في بريطانيا أو في جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن هذا الحجر الأثري الهام سيُعاد إلى وطنه"، بحسب موقع روسيا اليوم.

الجدير بالذكر أن الآثار العراقية تعرّضت للنهب والسرقة إبّان احتلال القوات الأمريكية للعراق عام 2003، عندما عمّت الفوضى البلاد وتمّ تهريب الآثار المنهوبة إلى خارج العراق لبيعها في السوق السوداء.

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