تريند اليوم : «رنا هويدي» مذيعة مصرية أثارت غضب السعوديين.. 8 معلومات عنها

سادت حالة من الغضب الشديد فى المملكة العربية السعودية، بعد نشر الإعلامية المصرية رنا هويدي، عبر حسابها على "تويتر" بعض التغريدات المسيئة للشعب السعودي.

رنا هويدي، هى إعلامية تعمل في قناة mbc مصر، وتقدم برنامج "حديث المساء"، في الوقت الذي انتشرت فيه عدة تغريدات عبر صفحة رسمية باسمها تحمل إساءات وانتقادات للمملكة العربية السعودية، وتداول بعض رواد "تويتر" التغريدات الخاصة بالمذيعة المصرية على نطاق واسع، إلا أن الحساب الذي انتشر باسم الإعلامية تم إلغاؤه، ولم يعرف إن كانت الشركة هي من ألغت الحساب أم رنا هى من قامت بذلك.

هذا الموقف لم يمر مرور الكرام حيث طالب سعوديون عبر هاشتاج" #سب_السعودية_وتعين_في_mbc" بطرد الإعلامية المصرية من القناة بل وحملوا الإدارة المسؤولية تجاه دعمها لمن اعتبروهم يسيؤا للسعودية مستغلين التغريدات لتوجيه اتهامات للقناة.

لكن رنا هويدي نفت كل هذه الأقاويل بشدة عبر صفحة "تويتر" غير موثقة أي صلة لها بالتغريدات موضحة أنها عبارة عن "فوتوشوب".

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات المتوفرة عنها..

1- درست في كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة.

2- حصلت على شهادة في آداب الإعلام من إحدى الجامعات البريطانية.

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3- تعشق العمل الفني إلى جانب عملها بالإعلام، ولذا حصلت على دبلومة فى صناعة السينما.

4- تهتم رنا بمواقع التواصل الاجتماعي، وترى فيها الإعلام الأسرع للجمهور والأقرب لأدواته.

5- بدأت مشوارها عام 2014 في عمر الـ 22 عامًا، وانتقلت للعمل بعدد من الفضائيات الإخبارية العربية والمصرية الهامة ولقبت بأصغر مذيعة.

6- بدايتها في الإعلام من خلال قناة "البغدادية" تعلمت من خلالها اللهجة العراقية.

7- انضمت لقناة الغد العربي بعد أن أعلنت عن حاجتها لمذيعات.

8- تتلمذت على يد مجموعة من أهم صناع السينما في هذا المجال، من ضمنهم صلاح سيف، كمال عبد العزيز، هاني لاشين ورمسيس مرزوق.