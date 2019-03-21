تمكنت القوات الأمنية من القبض على المذيعة رنا هويدي، خامس شخصية بالفيديوهات الإباحية لمخرج الشهير. وجاء ذلك أثناء محاولتها الهروب خارج البلاد عقب صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليها وضبط بحوزتها مبلغ مالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تريند اليوم : سقوط المذيعة رنا هويدي.. خامس شخصية بالفيديوهات الإباحية لمخرج شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم الجديد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.