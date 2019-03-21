تراند اليوم : مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس HD

في احداث مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس نجح أرطغرل بخداع ألينجاك وتحرير مارغان من قبضة المغول.فيما زرعت سيرما الفتنة بين زوجة بامسي وسالجان من خلال تقربها من الأولى وإيقاعها بمشاكل أثناء صناعة الطعام.

نقدم لكم في هذه المقالة القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل على النايل سات ، ويمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

وارطغرل هومسلسل تاريخي وقائعه حقيقية بطولةالممثل إنجين ألتان دوزياتانبدور(أرطغرل ) الممثلة سراء بيلقيتش(حليمة خاتون)والممثل هوليا دارجان (هايماه) وكثير من الممثلين الكبار شاركو في التمثيل تدور احداث القصة في القرن الثالث عشر في ضعف الخلافة العباسية وهي كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن المسلمين في كل مكان حتى جاء حم قائدهم قائد قبيلة قابي وهي قبيلة مكونة من 400 مخيم كان اسلافة ويبتعدون من الظلم كان المغول والروم يهتكون بالمسلمين والعالم بانتظار بطل يقف في وجه الظلم والكفار قائد لهم الى الخيروالقوة التي كان بها المسلمين جاء القائد ارطغرل وهوابن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الي كبرت وتوسعت كان شجاعاً ولايخاف العدو ووحد بين صفوف المسلمين لكي يواجهو الظلم احداث ملحمية وصراعات قوية يقودها القائد ارتغرل.

قنوات عارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب

TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي

إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية

في تمام الساعة 8:00 مساء وفقاً لتوقيت تركيا.

في تمام الساعة 9:00 مساءً وفقاً لتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة 10:00 مساءً وفقاً لتوقيت مصر.

في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وفقاً لتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.