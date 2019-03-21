تراند اليوم : فيديو منى الغضبان كامل ،، فيديو مني الغضبان المسرب HD

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واعترفت الدكتورة منى الغضبان المتهمة الرابعة بقضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف، والتي تم إلقاء القبض عليها مساء أمس، وأمرت نيابة مدينة نصر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، في قضية «التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت».

وجاء في نص الاعترافات: «أنها فوجئت بانتشار مقطع جنسي لها مع المخرج الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدة أنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي، وأكدت أنها ستقدم عقد الزواج العرفي قريبًا».

وأضافت أنها تعرفت على خالد يوسف في أحد السهرات الخاصة وقد وعدها بعد الزواج بأن يقدمها كوجه فني جديد بأحد أعماله الفنية.

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يذكر أنه المحامي أسامة عبده زهران تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي، وأنه أرفق 50 «سي دي» تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورًا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعًا جنسيًا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلا فاضحا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها، واعترفتا بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة “الفيديو الإباحي”.