"حذاء من الذهب" يضع شمس الكويتية في دائرة الجدل

تلقّت الفنانة الكويتية شمس سيلًا من الانتقادات اللاذعة من قبل فئة كبيرة من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لجرأتها المفرطة وغير المبررة بحسب وصف الكثيرين في اختيار الأزياء التي تطلّ فيها على المسرح خلال حفلاتها الغنائية.

وأثارت الفنانة شمس جدلًا واسعًا، في آخر ظهور لها في إحدى الحفلات الغنائية التي أحيتها مؤخرًا بتواجد الراقصة المصرية دينا، اختارت شمس فستانًا قصيرًا باللون الأسود.

وأكملت الإطلالة بارتداء حذاء عالٍ من الذهب مع أحجار ضخمة باللون الأحمر، وهو الأمر الذي تناقلته عدة مصادر صحفية وعدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، وجعلت الجمهور في حالة صدمة تجاه البزخ والترف الزائد حتى في الأحذية، وذلك بحسب ما أورده موقع "البوابة".

ومن جانبٍ آخر، ينظر البعض إلى شمس الكويتية على أنها إنسانة تتصرف بطريقة عفوية ولا تقصد أن تكون جريئة بإطلالاتها أو تصريحاتها، ومن خلال بعض التعليقات التي كتبها لها البعض عبر حسابها على موقع إنستغرام، فإنها تستحوذ على شعبية كبيرة وخاصة في دول الخليج.



