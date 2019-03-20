حقيقة وفاة فيفي عبده بعد تعرضها لوعكة صحية

استقرت حالة الفنانة المصرية فيفي عبده بعد أزمة صحية مرت بها مؤخرًا وانتشار شائعة عن وفاتها، وشاركت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور "انستغرام"، ظهرت فيها على كرسي خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وتعتزم فيفي عبده استكمال تصوير دورها فى مسلسل "ياسمينا"، برفقة الفنانين: حازم سمير، وسامح الصريطي وميار الغيطي، وإنتاج عدة منتجين بالتعاون مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

وتظهر فيفي عبده بشخصية جديدة ومختلفة عليها حيث تدور أحداث العمل حول عالم الغجر بكل تفاصيل حياتهم، ولكنه يقدم بشكل مختلف وجديد لأول مرة في الدراما المصرية.

ظهرت عبده للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما، وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية. وفق "صدى البلد"