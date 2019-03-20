تراند اليوم : أرطغرل 140 : ارطغرل 140 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 مدبلج للعربية : ارطغرل 140...

أرطغرل 140 الموسم الخامس مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 مترجمة للعربية عبر موقع النور مشاهدة وتحميل مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 كاملة بطولة إنجين ألتان دوزيتان وهاندا سورال بجودات عالية ويحكي مسلسل أرطغرل عن تفاصيل حياة الغازي أرطغرل إبن سليمان شاه والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان وصراعه مع أعداء الاسلام من المغول والصليبين.

و أرطغرل هو الأميرُ الغازي القايوي التركمانيُّ، وسُمِّيَ قايوي؛ لأنّه يرجعُ في أصلِه إلى قبيلةِ قايى؛ وهي إحدى قبائلِ الأوغوز الأتراكِ، علماً بأنّه جدُّ الخلفاءِ العثمانيّين، ووالدُ الخليفةِ عُثمانَ بنِ أرطغرل مُؤسِّسِ الدولةِ العثمانيّةِ، أمّا والدُ أرطغرل فقد اختلفت المصادرُ التاريخيّةُ في تحديدِه؛ فهناك مصادرُ تقولُ إنّ والدَه هو سليمان شاه، وهناك مصادرُ أخرى تقولُ إنّ والدَه هو كوندوز ألب؛ حيثُ ذهبت هذه المصادرُ إلى أنّ سليمان شاه ليس والدَه، وإنّما كان بقيّةً من ذكرى الذي فتحَ الأناضول، ولا يُعرَف عن تاريخِ أرطغرل، وحياتِه السابقةِ الكثيرُ، كما ذكرت المصادرُ أنّ والدَه كان زعيمَ قبيلةٍ تركيّةٍ تُدعى قايى، وعندما غزا المغولُ الدولةَ الخورازميّة، وتسبَّبوا في هجرةِ القبائلِ، هاجرت قبيلةُ قايى مع القبائلِ المهاجرةِ، ومع التنقُّل، والهجراتِ المُتلاحقةِ انتهى المطافُ بأرطغرل بعدَ وفاةِ والدِه في الأناضول.

زواج أرطغرل

تزوّجَ أرطغرل في العامِ ألفٍ ومئتين وسبعةٍ وعشرين للميلاد من السُّلطانة حليمةَ بنت السُّلطان غيّاث الدين بن كيكاوس السلجوقيّ، وقد كان لها أثرٌ كبيرٌ في تاريخِ قبيلةِ قايى، وفي تأسيسِ الدولةِ العثمانيّةِ أيضاً؛ حيث كانت الداعمَ الأوّل لزوجِها أرطغرل في زعامتِه، علماً بأنّها نشأت في قصورِ السلاجقةِ، ومن ثمَّ انتقلت إلى قبيلةِ قايى بصُحبةِ أرطغرل زوجِها، ووالدِه، وأمِّه.

أرطغرل في الأناضول

Advertisements

انتهى المطاف بأرطغرل في الأناضول، وهناك ظهر، وذاع صِيته؛ لمساعدته أمير السلاجقة؛ حيث ذكرت الروايات أنّ الجماعة التي كانت بقيادة أرطغرل سمعت ضوضاء عن بُعد، ولمّا اقتربت من المكان، شاهدت الجيش المسلم يقتتل مع الجيش البيزنطيّ، فهبَّت إلى مساندة الجيش الإسلاميّ، وكانوا من جيوش الدولة السلجوقية، وتمّت هزيمة الجيش البيزنطيّ، وبعد النصر كافأ قائد الجيش السلجوقيّ أرطغرل، وجماعته بإقطاعهم قطعة أرض غرب الأناضول، بالقُرب من أراضي الروم، فأنشأ أرطغرل دولته، وتوسَّع فيها، وأصبحت لديه علاقة قويّة مع السلاجقة؛ لأنّ عدوَّهما مُشترَك، واستمرَّ أرطغرل بالتوسُّع في دولته، كما استمرَّ حليفاً للسلاجقة الذين ظلَّت تجمعُه بهم علاقات طيبّة.

استطاع أرطغرل أن يُوسِّع دولته إلى نحو 4,800 كم تقريباً خلال مدّة تُقدَّر بنصف قرن، واستمرَّت علاقته الطيّبة بالسلاجقة إلى حين وفاته، حيث تُوفِّي عن عُمر يناهز 90 عاماً في عام 1281م؛ أي ما يُوافق 680هـ، ودُفِن في قصبة سوغت التي كانت قاعدة له

قنوات عارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية