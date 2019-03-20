تراند اليوم : اشرح ايها البحر الاسود 45 قصة عشق اشرح ايها البحر...

الخليج 365 – تركيا

في الحلقة 45 تعلم نفس بموت فيدات ، فتقوم نفس بالذهاب إلى قبر فيدات وتخبره بالعديد من الأشياء التي كانت حبيسه داخلها طوال تلك السنوات ، وتخبره أنها سعيدة مع طاهر وأن فيدات مكانه أصبح تحت التراب ، كما ويقرر طاهر ونفس نسيان الماضي والمضي قدماً في التخطيط للحاضر بحياة جديدة وسعيدة تضمهم بجانب يغيث .

في المقابل تتعرض السيدة سانية لتأنيب ضمير كبير ، حيث تقرر طلب السماح والغفران من نفس ، وتخبرها بانها تشعر بالذنب الكبير تجاها جراء كل مافعلته معها ، وتتمنى من نفس مسامحتها ، حيث تتقبلها ككنة داخل البيت .

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كما وتقوم السيدة سانية باحتضان ابنائها وتفهم رغباتهم ، من خلال موافقتها على اقامة عرش لمراد ونظر ، خصوصاً بعدما قام جميل بطرد نظر وعدم تقبلها بينهم ، فتكون نظر وحيدة ، ولا يوجد لها أحد غير مراد .

كما وتظهر خلال الحلقة 45 من مسلسل اشرح أيها البحر الأسود ، العديد من المشاهد الدرامية والرومانسية بين مصطفى وآسيا ، التي تطلب من زوجها مصطفى أن يعاملها برومانسية ويخاطبها بأجمل الكلام الرومانسي ، في ظل أحداث درامية مميزة للغاية بمساعدة ظاهر ونفس الذين يقومون بمساعدة مصطفى في التخاطب مع آسيا بشكل رومانسي .

كما ومن المتوقع أن تظهر خلال الحلقة 45 من المسلسل التركي اشرح أيها البحر الاسود ، مفاجئة صادمة يتوقع أن تكون هذه المفاجئة هو ظهور والدته بيراك والذي من المتوقع أن تكون داخل مستشفى راعية للمسنين ، يقوم برعايتها ومن المتوقع أيضاً أن تكون بينها وبين فكرت علاقة ، كل ذك كانت ضمن التوقعات للحلقة 45 من مسلسل اشرح أيها البحر الأسود ، حيث يمكنكم مشاهدة حلقة 45 كاملة مترجمة من مسلسل اشرح أيها البحر الاسود من خلال الرابط التالي ، اضغط على الرابط وشاهد الحلقة كاملة مترجمة فور نشرها بكل سهولة ويسر .