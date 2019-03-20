تريند اليوم : ماذا عن موقف زوج رنا هويدي بقضية الفيديو الاباحي مع خالد يوسف؟

فنون - 20/03/2019 15:45

الخليج 365 - نفت تقارير صحفية صحة الأنباء التي راجعت على بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلاق الإعلامية رنا هويدي المتورطة في فيديو إباحي مع شخص قيل إنه المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وذكرت تلك التقارير نقلا عن مقربين من هويدي إن هذه إشاعة لا أساس لها من الصحة لأن الاعلامية رنا غير مرتبطة أساسًا.

يشار إلى رنا هويدي لم تكن الوحيدة التي وقعت في ورطة الفيديوهات الاباحية خالد يوسف، فكان من ضمن القائمة كل من منى فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان، وانتشرت أيضًا في وقتها بعض الأنباء عن تورط كل من رانيا يوسف وغادة ابراهيم إلّا أنهما نفيا ذلك وقاموا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الشخص الذي قام بترويج هذه الشائعات.

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كما ألقت الشرطة المصرية القبض على الراقصة كميليا، وسيدة الاعمال المصرية منى الغضبان، لتورطهما بنفس التهمة، وهما الآن قيد السجن والتحقيق في القضية.

بينما يرفض المخرج خالد يوسف التهم الموجهة ضده، وأكد في أكثر من مناسبة عبر وسائل الاعلام، إنه يتعرض لحملة تشويه واسعة من قبل السلطات المصرية لأنه عارض التعديلات الدستورية لصالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.