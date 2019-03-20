تراند اليوم : صورة اباحية لمنى الغضبان مع خالد يوسف

ألقت الشرطة المصرية القبض على سيدة تسمي نفسها بسيدة أعمال منى الغضبان، للتحقيق معها، بعد تسريب فيديو إباحي لها مع المخرج السينمائي الاشهر خالد يوسف.

السيدة منى الغضبان اعترفت أمام المحقق، بأنه الفيديو صحيح، وادعت أيضاً كما منى وشيماء أنها كانت متزوجة من خالد يوسف.

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خالد يوسف لا يزال حراً في باريس، ولم يأتِ إلى مصر بعد، رغم تسريب فيديوهات وصور تجمعه مع منى فاروق، شيماء الحاج ورنا هويدي التي كان لها النصيب الأكبر من الصور الإباحية.

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اليوم، سرب الفيديو الأول لمنى الغضبان وكانت شبه عارية ترقص بإثارة وقرف أمام عدسة خالد يوسف.