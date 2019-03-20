تراند اليوم : ارطغرل الجزء الخامس الحلقه 140 ... مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 مدبلج HD الحلقه 140 من...

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وفي سرده لوالده يقول " ثم نزل في صدري ثم خرجت من صلبي شجرة نمت في الحال حتى غطت الأجواء بظلها عبر جبال القوقاز والبلقان وطوروس وأطلس، وخرج من جزعها أنهار دجلة والفرات والنيل والدانوب ورأيت ورق هذه الشجرة كالسيوف، تحولها الريح نحو مدينة القسطنطينية".

ويبشّر الشيخ مستقبلاً عثمان بأن أسرته ونسله سوف يحكمون العالم في المستقبل، ثم قال له واصفا ما الذي ينبغي أن يكون عليه الحاكم الصالح.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 140 مترجمة الجزء الخامس



القناة القمر التردد

قطر تي في نايل سات 10719

قناة قطر تي في سهيل سات 11604

trt HD Türksat 42°E 11054

قناة قطر نايل سات 10971

الشرق نايل سات 11137 / 12604

دعوة نايل سات 10727

اليرموك نايل سات 11678

فور شباب نايل سات 11137

وطن نايل سات 11012

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية

في تمام الساعة 8:00 مساء وفقاً لتوقيت تركيا.

في تمام الساعة 9:00 مساءً وفقاً لتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة 10:00 مساءً وفقاً لتوقيت مصر.

في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وفقاً لتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيتم إضافة رابط البث المباشر والحلقة كاملة اليوم الاربعاء الساعة 8 مساءاً.