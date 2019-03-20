تفاصيل: محكمة مصرية تنسب طفلة إلى الفنان عادل السيوى

قضت محكمة استئناف الأسرة المصرية، اليوم الأربعاء، بثبوت نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوي.

وتعود تفاصيل الواقعة في مايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوي، الذي نظمه تحت عنوان "في حضرة الحيوان".

ولم تكمل لطفلة حينها عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، معلقة "ديالا عادل السيوي في معرض والدها".

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من جهته، سارع السيوي بنفي الأمر خلال منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، معلقًا "فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى"، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر في قسم الشرطة.

وأخذت القصة منحنى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، ورفعت دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها، ضد عادل السيوي، وبدأت الإعلان عن الكواليس المثيرة للزواج والولادة.

وذكرت سماح في الدعوى أنها تزوجت "السيوى" عرفيًا، وأنه سرق وثيقة الزواج من منزلها، موضحة أنها مرت بفترة عصيبة خلال الحمل، بسبب معاناتها من أمراض دفعتها للإقامة في المستشفى لفترات طويلة. وفق "مصراوي"