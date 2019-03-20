حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل بعد اعتزال 7 سنوات

كشف شقيق الفنانة المصرية حنان ترك، حسام حسن عبد الكريم، حقيقة الأخبار التي تداولتها المواقع الاخبارية المصرية عن عودتها للفن بفيلم جديد باسم "النداهة"، بعد اعتزال دام 7 سنوات.

وقال عبد الكريم، أمس الثلاثاء، إن أنباء عودة شقيقته حنان ترك، بفيلم ”النداهة“ غير صحيحة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يُعرض عليها أي أعمال فنية جديدة.

وأضاف أن ”ترك“ لم تعتزل الفن، بينما انقطعت فترة عن الظهور، لأسباب خاصة، بجانب عدم وجود أعمال جديدة مناسبة حتى الآن.

وكانت أخبار قد تم تداولها بشدة خلال الساعات الماضية، عن عودة الفنانة المصرية حنان ترك، من الاعتزال الذي دام لـ 7 سنوات، بعمل فني مختلف، وأن ”ترك“ تستعد لتسجيل الفيلم الجديد، باسم ”النداهة“، الذي يعتمد على خلق مؤثرات صوتية لتشويق المشاهد، بحسب إرم نيوز.

وقدّمت الفنانة حنان ترك، في 2012، آخر عمل فني لها، وهو فيلم ”المصلحة“، مع النجمين أحمد السقا، وأحمد عز، ثم مسلسل ”أخت تريز“ في نفس العام، وكان يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحقّقت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما.