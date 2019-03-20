نصائح للاحتفال بيوم السعادة العالمي

يحتفل العالم اليوم الأربعاء، والذي يصاف20 مارس من كل عام، بيوم السعادة العالمي، اعترافاً من الأمم المتحدة بأن هذا اليوم، يوماً دولياً للسعادة، تحقيقاً للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كي مون، قال في "28 يونيو 2012"،:" إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث التنمية المستدامة، والرفاهية المادية والاجتماعية، وسلامة الفرد، والبيئة، ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية".

وجاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان "السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث"، حسب جريدة الوطن المصرية.

نقدم لكم مجموعة من النصائح في يوم السعادة العالمي:

1- خصص من 10 إلى 30 دقيقة للمشي بابتسامة على وجهك.

2 عش حياتك بثلاثة أشياء هي الطاقة وال حماس والعاطفة.

3- اقرأ كتبًا أكثر في شتى المجالات.

4- اقضِ بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تتجاوز الـ70 عامًا، وآخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام.

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5- والحلم خلال اليقظة أهم نصائح يوم السعادة العالمي لجلب السعادة لك.

6- أكثرْ من تناول الأغذية الطبيعية واقتصد من الأغذية المعلبة.

7- اشرب كميات كبيرة من الماء.

8- لا تضيِّع وقتك الثمين في الثرثرة.

9- لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، بل وفر طاقتك للأمور الإيجابية.

10- ليس من الضروري الفوز بجميع المناقشات والمجادلات، بل حاول التوقف عن الخطأ وعدم التمادي فيه.

11- لا تفكر في الماضي بكل سلبياته؛ حتى لا يفسد مستقبلك.

12- أحسن الظن بالله.