تراند اليوم : مفاجأة “غير متوقعة” في الفيديو الجنسي المنسوب لرانيا يوسف والمخرج خالد يوسف!!

في مفاجأة غير متوقعة، ألقت مباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على الراقصة المصرية كاميليا، شبيهة الفنانة رانيا يوسف، بعد التأكد من أنها الفتاة التي ظهرت في الفيديو الإباحي المتداول على مواقع التواصل، وادّعى نشطاء أنها الفنانة “رانيا”.

وبعد إعلان القبض على الراقصة كاميليا، التي ظهرت في الفيديو، كتبت الفنانة المصرية رانيا يوسف تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر“.

وقالت رانيا يوسف: ”يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه على السوشيال ميديا، والمواقع والجرايد والمجلات أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي أو قال عليا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار ”.

Advertisements

وكانت رانيا يوسف قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، ادّعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ أن الفنانة فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي، على خلاف الحقيقة، وتعرضت بسببه لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، وطالبت بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.

وطالب البلاغ النائب العام المصري بسرعة القبض على الفتاة التي تظهر في الفيديو، ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.