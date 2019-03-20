تراند اليوم : بعد انتشار فيديو إباحي لها.. تداول فيديو جديد للممثلة المصرية منى فاروق!

تداول بعضُ رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد، للممثلة المصرية ​منى فاروق​، وهي ترقص وتصوّر نفسها على طريقة السيلفي أمام المرآة، بعد الفيديو الإباحي لها رفقة زميلتها شيماء الحاج.

وأظهر المقطع الذي انتشر على موقع “تويتر” منى تغني وترقص امام المرآة، وعلق العديد على الامر مقارنين حركاتها بالفيديو السابق. في حين ركز البعض الآخر على البنطال المعلق في الخزانة خلفها، متسائلين من صاحبه.

وتتعرض للممثلة منى فاروق لموجة من الفضائح، كان آخرها نشر مقطع فيديو إباحي لها برفقة الممثلة المصرية شيماء الحاج زعم أنهما كانتا مع خالد يوسف، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.